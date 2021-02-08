نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
داليا عادل
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:-
فى مجال حماية البيئة

الصحة العامة: ضبط عدد (8 قضايا مصانع "بدون ترخيص") بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (74،5 طن، 7200 قطعة مواد خام وأدوات مائدة بلاستيكية وزجاجية – 17 طن منظفات ومطهرات، 36000علبة "قداحة – فرشاة شعر") مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وغير مدون عليها ثمة بيانات.

المواد الغذائية: ضبط عدد ( مخزن "بدون ترخيص") بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (3،5 طن مواد غذائية) مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.

عوادم السيارات: ضبط عدد (22 سيارة) لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن الجيزة.

فى مجال حماية الثروة السمكية
ضبط عدد (23) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.

فى مجال حماية الملاحة الداخلية
ضبط عدد (10) وحدات نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية.. بنطاق المنطقة المركزية.

فى مجال الإجراءات الإحترازية
ضبط عدد (11) قضية "عدم إرتداء الكمامات الواقية" بالمخالفة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء.. بنطاق المنطقة المركزية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة
نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة
نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة
نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

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