عاجل..أسعار النفط تحقق أعلي مستويتها في عام

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
وكالات

حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعات قوية لتتخطي مستوي 60 دولار للمرة الأولي منذ  العام الماض، التى حققت فيه تراجعات حادة بسب ازمة كورونا وارتفاع المعروض من الخام.


 ويأتي الارتفاع على خلفية آمال التحفيز الاقتصادي، والقيود التي تفرضها دول الأوبك+، والتي أدت لتراجع المخزون العالمي من النفط خلال الأسابيع الأخيرة.

ارتفع نفط برنت الخام بنسبة 0.8% لمستوى 60.07 دولار للبرميل، ووصل لذروة سعرية هي الأعلى منذ يناير 2020 عند سعر 60.19 دولار للبرميل. فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لـ 57.54 دولار للبرميل، ليرتفع بـ 1.2%، وهو المستوى الأعلى منذ يناير من العام الماضي.

 

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