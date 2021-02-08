النيابة الإدارية توقع برتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإحلال وتأثيث مقرات الهيئة (صور)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
شهد المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم الاثنين، توقيع برتوكول التعاون بين النيابة الإدارية والهيئة العربية للتصنيع، والذي يهدف لإحلال وتأثيث وتطوير وصيانة مقرات النيابة الإدارية بجميع محافظات الجمهورية.

وكان المستشار منتصر عبد العال - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية. - مدير إدارة النيابات، قد قام بالتوقيع على البروتوكول ممثلًا عن النيابة الإدارية، واللواء مهندس محمد زين العابدين حسين - رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات مفوضًا عن السيد الفريق رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وفي حضور عدد من قيادات النيابة الإدارية وقيادات الهيئة العربية للتصنيع.

يأتي ذلك في إطار توجهات المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية وخطة شاملة تهدف إلى تطوير وصيانة مقرات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية.

وفي ختام اللقاء قام اللواء مهندس محمد زين العابدين حسين - رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات بإهداء درع الهيئة للسيد المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمـــد سميــر.
النيابة الإدارية توقع برتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإحلال وتأثيث مقرات الهيئة (صور)
النيابة الإدارية توقع برتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإحلال وتأثيث مقرات الهيئة (صور)
النيابة الإدارية توقع برتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإحلال وتأثيث مقرات الهيئة (صور)
النيابة الإدارية توقع برتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإحلال وتأثيث مقرات الهيئة (صور)
النيابة الإدارية توقع برتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإحلال وتأثيث مقرات الهيئة (صور)
النيابة الإدارية توقع برتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإحلال وتأثيث مقرات الهيئة (صور)
النيابة الإدارية توقع برتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإحلال وتأثيث مقرات الهيئة (صور)
النيابة الإدارية توقع برتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإحلال وتأثيث مقرات الهيئة (صور)
النيابة الإدارية توقع برتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإحلال وتأثيث مقرات الهيئة (صور)
النيابة الإدارية توقع برتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإحلال وتأثيث مقرات الهيئة (صور)

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