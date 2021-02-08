يوسف فوزي يكشف عن التاريخ الصحيح لعيد ميلاده

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كشف الفنان يوسف فوزي عن اليوم الصحيح لعيد ميلاده، مُشيرًا إلى أن ما كتب على موقع ويكيبديا وبعض المواقع الإخبارية غير صحيح.



وأوضح يوسف فوزي في تصريحات صحفية له بأن عيد ميلاده ليس اليوم 8 فبراير، لكنها 16 يوليو عام 1945.



نشأ يوسف فوزي في أسرة محبة للفن، حيث درست والدته الفن فى أكبر معاهد التمثيل بالعالم، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1936، كما أنها درست التمثيل والإخراج فى معهد رادا بإنجلترا، وقامت بجولة مع فرقة تمثيل في كل أنحاء إنجلترا، ووالده كان من أصول تركية، و كان يعمل بقسم الصوت في استديو مصر.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف فوزي الدرامية مسلسل "أرض النعام"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ غادة سليم، ﺗﺄﻟﻴﻒ ناصر عبدالرحمن، بطولة رانيا يوسف، زينة، سعيد طرابيك، محمد شاهين، أحمد فؤاد سليم، مروة عبدالمنعم.