يوسف فوزي يكشف عن التاريخ الصحيح لعيد ميلاده

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
كشف الفنان يوسف فوزي عن اليوم الصحيح لعيد ميلاده، مُشيرًا إلى أن ما كتب على موقع ويكيبديا وبعض المواقع الإخبارية غير صحيح.

وأوضح يوسف فوزي في تصريحات صحفية له بأن عيد ميلاده ليس اليوم 8 فبراير، لكنها 16 يوليو عام 1945.

نشأ يوسف فوزي في أسرة محبة للفن، حيث درست والدته الفن فى أكبر معاهد التمثيل بالعالم، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1936، كما أنها درست التمثيل والإخراج فى معهد رادا بإنجلترا، وقامت بجولة مع فرقة تمثيل في كل أنحاء إنجلترا، ووالده كان من أصول تركية، و كان يعمل بقسم الصوت في استديو مصر.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف فوزي الدرامية مسلسل "أرض النعام"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ غادة سليم، ﺗﺄﻟﻴﻒ ناصر عبدالرحمن، بطولة رانيا يوسف، زينة، سعيد طرابيك، محمد شاهين، أحمد فؤاد سليم، مروة عبدالمنعم.

أخبار تهمك

رسالة موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن رسالة رونالدو لزملائه في يوفنتوس عقب مواجهة روما

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

منذ ساعتين و 53 دقيقة

خاص - خالد بيومي يوجه 4 نصائح إلى الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ المنتظرة

منذ ساعة و 13 دقيقة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 12 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 20 دقيقة

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ

11:05 ص

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

10:33 ص

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

08:24 ص

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع