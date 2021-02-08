التعبئة العامة والإحصاء: 4.4 مليار دولار صادرات مصر لدول الخليج

كشفت بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020 لتسجل 4,4 مليار دولار مقابل 3,5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 24.6%.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة دول مجلس التعاون الخليجي المستوردة من مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020 بقيمة صادرات 2,6 مليار دولار، تليها السعودية 1.4 مليار دولار، ثم الكويت 194.6 مليون دولار، ثم عمان 137,6 مليون دولار، ثم البحرين 85,5 مليون دولار، واخيراً قطر 655 ألف دولار.

وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020 لتسجل 6,3 مليار دولار مقابل 8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 21.2%.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى بقائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى تصديرا لمصر خلال الـ10 أشهر الأولى من 2020 بقيمة واردات 3 مليار دولار، تليها الكويت 1,6 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة 1,1 مليار دولار، ثم عمان 310,9 مليون دولار، ثم البحرين 204,9 مليون دولار، واخيراً قطر 19,5مليون دولار.

وسجلت قيمة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمصر 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 2,8 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 20.5 %، وجاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى استثماراً في مصر خلال العام المالي 2019 / 2020 بقيمة استثمارات 1,6 مليار دولار، تليها قطر 679,4 مليون دولار، ثم السعودية 448,6 مليون دولار، ثم الكويت 347,5 مليون دولار، ثم البحرين 324 مليون دولار، وأخيراً عمان 10,7 مليون دولار.