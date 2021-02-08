ضبط 5003 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
داليا عادل
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5003 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(181) مخالفة السير بدون تراخيص.
(2016) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(20) مخالفة موقف عشوائى.
(36) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 11 دقيقة

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 12 ساعة

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 19 ساعة

خاص - خالد بيومي يوجه 4 نصائح إلى الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ المنتظرة

منذ ساعة و 28 دقيقة

الكشف عن رسالة رونالدو لزملائه في يوفنتوس عقب مواجهة روما

منذ ساعة

نادال يدافع عن ميسي في أزمة تسريب عقده

منذ 39 دقيقة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعة و نصف

رسالة موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط 3253 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 4243 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 3587 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 3862 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 4830 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 4965 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ

11:05 ص

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

10:33 ص

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

08:24 ص

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع