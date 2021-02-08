ضبط 5003 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5003 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:



(181) مخالفة السير بدون تراخيص.

(2016) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(20) مخالفة موقف عشوائى.

(36) مخالفة شروط التراخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



