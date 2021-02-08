إيطاليا: 2.64 مليون إصابة بكورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الاثنين، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وصل إلى 2.64 مليون.

 

وأفادت بيانات الجامعة الأمريكية، بأن إجمالي الوفيات في البلاد بلغ 91273.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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