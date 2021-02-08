الأرصاد: استمرار حالة استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع

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قال الدكتور الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار الجوي خلال هذه الفترة، وهو ما أدى لظهور شبورة مائية، وكثافتها تختلف من يوم لأخر.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن فصل الشتاء هذا العام حتى الآن يعتبر أفضل من الأعوام السابقة، واكثر دفئا مقارنة السنوات الماضية، منوها بأنه مازال متبقي شهر على نهاية فصل الشتاء، وحدوث تقلبات جوية أمر وارد.



ولفت مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع استمرار حالة الاستقرار الجوي حتى نهاية الأسبوع.

