خلال 24 ساعة.. ضبط 18 قضية أمن عام و وتنفيذ (138) حكما

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توصلت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 18قضية أمن عام، وتنفيذ (138) حكم قضائى متنوع.





نجحت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (5) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).





وتمكنت فى مجال الأمن العام، من ضبط (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).



و أثمرت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط (1242) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (138) حكم قضائى متنوع، بينما فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (5) قضايا.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.







تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

