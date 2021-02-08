عاجل .. مصر تطرح سندات دولارية في الأسواق العالمية

أظهرت وثيقة أن مصر بدأت تسويق سندات دولارية على ثلاث شرائح اليوم الاثنين، كل منها بالحجم القياسي.

بلغ السعر الاسترشادي الأولي لسندات لأجل خمس سنوات 4.25 إلى 4.375 بالمئة، ولسندات لأجل عشر سنوات حوالي 6.25 بالمئة ولأجل 40 عاما نحو 7.875 بالمئة، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية، والمتوقع إغلاقها في وقت لاحق اليوم.

يتولى ترتيب الصفقة سيتي وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد.