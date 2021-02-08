وزيرة التخطيط من البرلمان: المجلس يشهد تمثيلا غير مسبوقا للمرأة والشباب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة


استهلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال القاء بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، امام الجلسة العامة لمجلس النواب، بتقديم التهنئة لرئيس المجلس، مؤكدة أن المجلس يشهد تمثيل غير مسبوق لكل من المرأة والشباب تنفيذا لتوجيهات الدولة.

وأكدت "السعيد" أن المجلس يضم قامات كبيرة وخبرات وكفاءات في شتي المجالات، وأن إنجازات الوزارة وما قامت به من مجهودات جاء في إطار بيئة محلية واقليمية شهدت تحديات كبيرة.

واستعرضت الوزيرة عدد من المؤشرات الهامة وفي مقدمتها، تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميا عام 2019، فضلا عن تحسن مؤشر جودة الطرق بـ90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميا.


وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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