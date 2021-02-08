ضبط 5 عاطلين إرتكبوا 12 واقعة سرقة كابلات بالبحيرة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن الإسكندرية قيام كلٍ من 5 عاطلين – لثلاثة منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، بإرتكاب حوادث سرقة كابلات التليفونات الأرضية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارة ربع نقل قيادة أحدهم وبحوزتهم (2 فرد محلى وطلقات لذات العيار - 3 سنجة – مقص كبير)، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات كابلات التليفونات الأرضية بدائرة قسم شرطة برج العرب يتزعمه (عاطل "شقيق أحدهم" - مقيم بذات الناحية – "له معلومات جنائية") بالإشتراك مع (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بإستهدافهم أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (12) واقعة سرقة كابلات التليفونات الأرضية بدائرة القسم وقيامهم بالتصرف فـى المسروقات عن طريق صهر الكابلات وإنتزاع النحاس الداخلى منها وبيعه لعميلهم "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم ثان الرمل – له معلومات جنائية) - أمكن ضبطه – وبمواجهته إعترف وأرشد عن المسروقات.



جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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