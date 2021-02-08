محامو شمال القاهرة يدلون بأصواتهم في انتخابات الفرعية بمقر اللجنة الانتخابية في النقابة العامة (صور)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
آيات عامر تصوير مصطفى الديب


تشهد النقابة العامة للمحامين، توافد عدد كبير من المحامين للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات النقابات الفرعية للمحامين بشمال القاهرة، وذلك وسط إشراف قضائي.

وحرص العديد من المحامين علي إتباع الإجراءات الإحترازية من إرتداء الكمامات وترك مسافات آمنة بينهم وتباعد إجتماعي.

وأنطلق اليوم الأثنين، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

وتعقد اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.

يشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 15 فبراير الجاري.

هذا وانطلقت صباح أمس الأحد، انتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية للمحامين، لاختيار مجالس إدارات جديدة، والتصويت على ميزانيات الفرعيات بعد عرضها على الجمعيات العمومية.

وضمت المرحلة الأولى نقابات: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء.

وردًا على تساؤلات المحامين، أوضح مجدي سخى، رئيس اللجنة المشرفة عن الانتخابات، ووكيل مجلس نقابة المحامين العامة، أن كل لجنة فرعية سيكون بها أربعة صناديق لانتخاب النقيب الفرعي، عضو الشباب، مقاعد العضوية، والتصويت على ميزانيات النقابة الفرعية عن أعوام 2016، 2017، 2018، و2019.

وأشار «سخي»، إلى أن الناخب سيختار مرشحًا واحدًا بالنسبة لكل من مقعدي النقيب الفرعي، وعضو الشباب، مضيفًا: «تمثل كل جزئية في مجلس النقابة الفرعية بعضو، ويتكون المجلس بحد أدنى من 7 أعضاء، ويقوم الناخب باختيارهم من بين جميع المرشحين دون التقيد بالجزئية المرشح لها، وذلك بوضع أي علامة في ورقة إبداء الرأي».

وحال زادت عدد الجزيئات عن 7، ذكر وكيل مجلس النقابة: «ما زاد عنها يختار الناخب المرشحين وفقا لعدد الجزئيات للنقابة الفرعية التابع لها، وموضح في ورقة إبداء الرأي عدد مقاعد العضوية لمجلس النقابة الفرعية، ولدينا أكبر نقابة تضم 14 جزئية، أي أن الناخب سيختار حينها 14 عضوا».

ويشرف على الانتخابات لجنة قضائية من 10 مستشارين، من هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، بناء على الخطاب المرسل من نقيب المحامين إلى رئيس الهيئة.

وأصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بتاريخ 15 ديسمبر الماضي، بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضمن القرار عدة بنود بينها:

أولا: يراعى في انعقاد كافة الجمعيات العمومية المنوه عنها سلفا، الالتزام بكل دقة بالتعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، سواء من ناحية منع أي تزاحم، وارتداء الكمامات، وحفظ فواصل بين كل شخص والآخر، إلى باقي كافة التعليمات الاحترازية.

ثانيا: يراعى بكل الدقة عدم التزاحم أمام لجان التصويت، وحفظ المسافات بين الأفراد، مع الالتزام التام بارتداء الكمامات، وعدم دخول اللجنة للتصويت إلاّ فرادى، ولا يدخل الفرد التالي إلا بعد خروج الفرد الجاري تصويته.

ثالثا: يراعى تطهير كافة اللجان تطهيرا تاما قبل عملية التصويت، وتطهير المداخل والمخارج إلى ومن كل لجنة.

رابعا: يبلغ الأمين العام للنقابة العامة هذا القرار مشفوعا بنسخة من التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة – إلى كافة النقابات الفرعية ولجان كل جمعية عمومية، وتسليم كل منهم نسخة من هذا القرار، مشفوعة بنسخة من التعليمات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة، للالتزام بها بكل دقة.

خامسا: يراعي الأمين العام للنقابة العامة، تسليم نسخة أيضا مشفوعة بالتعليمات الاحترازية لوزيرة الصحة، على كافة أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس كل نقابة فرعية للإشراف كل فيما يخصه على تنفيذ هذه التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة، تنفيذا تاما بكل دقة.

سادسا: يدبر الأمين الصندوق للنقابة العامة، كافة الالتزامات المالية اللازمة للوفاء بتلك التعليمات الاحترازية، مع توفير الكمامات لتوزيعها على من عساه لا يحمل كمامة خاصة به.

سابعا: تخاطب وزارة الصحة لإمدادنا بما عساه يصدر لاحقا من تعليمات احترازية، والتفضل بتشكيل لجان من قبلها لتمر على لجان التصويت ومتابعة الالتزام بالتعليمات الاحترازية، والتوجيه بما ترى التوجيه إليه.
محامو شمال القاهرة يدلون بأصواتهم في انتخابات الفرعية بمقر اللجنة الانتخابية في النقابة العامة (صور)
محامو شمال القاهرة يدلون بأصواتهم في انتخابات الفرعية بمقر اللجنة الانتخابية في النقابة العامة (صور)
محامو شمال القاهرة يدلون بأصواتهم في انتخابات الفرعية بمقر اللجنة الانتخابية في النقابة العامة (صور)
محامو شمال القاهرة يدلون بأصواتهم في انتخابات الفرعية بمقر اللجنة الانتخابية في النقابة العامة (صور)
محامو شمال القاهرة يدلون بأصواتهم في انتخابات الفرعية بمقر اللجنة الانتخابية في النقابة العامة (صور)
محامو شمال القاهرة يدلون بأصواتهم في انتخابات الفرعية بمقر اللجنة الانتخابية في النقابة العامة (صور)

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