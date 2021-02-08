رئيس مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائب سعد الجمال

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة




أعلن المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب، خلو مقعد النائب الراحل سعد الجمال عضو المجلس عن دائرة شمال وجنوب الصعيد ومقرها جنوب الصعيد، والذي توفي يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 75 عاما.

وقال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إنه تلقى رسالة من وزير الداخلية بوفاة النائب سعد الجمال وتم تلاوة رسالة وزير الداخلية.


وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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