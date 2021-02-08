ضبط سيدة لإدارتها صفحة لممارسة الآداب بالقاهرة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ


واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط قضايا الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.


عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنها (سيدة - مقيمة بالقاهرة)، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين عن طريق الصفحة المشار إليها عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية، وأضافت بإنشائها الصفحة لذات الغرض، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهمة يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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