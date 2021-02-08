15916 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الإثنين، 15916 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 3.983.197 ملايين.

 

وسجلت السلطات الصحية الروسية، 407 وفيات إضافية لتصل الحصيلة الرسمية إلى 77068.

 

وفي وقت سابق، رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، 16048 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 16627 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 22 أكتوبر العام الماضي عندما تم تسجيل 15971 إصابة.

 

وشهدت روسيا، خلال آخر 24 ساعة، تسجيل أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ 22 أكتوبر العام الماضي، فيما تراجع معدل الإصابات اليومية إلى أدنى مستوى منذ نهاية الخريف.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا لا تزال عند مستوى الـ16 ألفا لليوم الخامس على التوالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا إصابات كورونا

أخبار تهمك

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 14 دقيقة

الكشف عن رسالة رونالدو لزملائه في يوفنتوس عقب مواجهة روما

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 18 ساعة

خاص - خالد بيومي يوجه 4 نصائح إلى الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ المنتظرة

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تسجيل 119 حالة وفاة و8835 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

روسيا تعلن تسجيل 5488 إصابة و119 وفاة بكورونا

روسيا تعلن تسجيل 144 وفاة و5762 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل أكثر من ستة آلاف إصابة جديدة بكورونا

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ13 ألفا

467 وفاة و24822 إصابة بكورونا في روسيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ

11:05 ص

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

10:33 ص

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

08:24 ص

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع