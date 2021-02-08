ضبط سيدة لإدارتها صفحة تروج لممارسة الأعمال المنافية للآداب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة


واصلت الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لضبط قضايا الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنها (سيدة - مقيمة بمحافظة الغربية)، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، وبمواجهتها أقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين عن طريق الصفحة المشار إليها مقابل مبالغ مالية.

وأضافت بإنشائها لتلك الصفحة لذات الغرض، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهمة يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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