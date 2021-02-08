عبر صفحته علي الأنترنت.. ضبط طالب أعلن استعداده لممارسة الفجور

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تمكنت الأجهزة، من ضبط عدد من قضايا الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" لأحد الأشخاص يبدى من خلالها المعلن إستعداده لممارسة أعمال الفجور.



عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وتبين أنه طالب - مقيم بمحافظة الدقهلية، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم.



كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم".



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



