والي جنوب دارفور : مصر كانت ولا زالت مصدرًا لنشر العلوم في كل الدول الإسلامية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد


استقبل موسى مهدي إسحاق والي ولاية جنوب دار فور السودانية وفد وزارة الأوقاف المصرية من الأئمة والواعظات، وخلال الزيارة أكد والي جنوب دار فور أن مصر كانت ولا زالت مصدرًا لنشر العلوم في كل الدول الإسلامية، معربًا عن ترحيبه بالقافلة وعن مدى التأثير الذي أحدثته بين أهل الولاية، حيث أصبحت زيارة الوفد حديث الناس في هذه الآونة، ونأمل في مزيد من التعاون والتبادل، مضيفًا نحن على استعداد لتحمل نفقات إرسال مجموعة من أئمة وواعظات جنوب دار فور للتدريب في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية.

كما قدم الشكر والتقدير لأعضاء القافلة المشتركة بين الوزارتين في جميع ولايات السودان.

ومن جانبه قدم الوفد المصري الشكر والتقدير للسيد موسى مهدي إسحاق والي جنوب دار فور على حفاوة استقباله وكرم الضيافة، كما أعربوا عن سعادتهم بالشراكة الدعوية مع الأئمة والواعظات من السودان الشقيق من أجل تبصير الناس بما يخدم دينهم ووطنهم.



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