غدًا.. نجل عزت العلايلي في ضيافة برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تستضيف الإعلامية لميس الحديدي غدًا في برنامجها "كلمة أخيرة"، الناقد الفني طارق الشناوي، ومحمود العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، ويُذاع اللقاء على قناة "ON E"، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وروجت الصفحة الرسمية للبرنامج عبر "تويتر" لذلك اللقاء، حيث كتبوا تغريدة قالوا فيها: "انتظرونا في حلقة خاصة عن الراحل عزت العلايلي، حكايات وأسرار يكشفها نجله الدكتور محمود العلايلي، والناقد طارق الشناوي مع لميس الحديدي، الثلاثاء الساعة 9 مساءً، في كلمة أخيرة فقط على ON".

وتوفي الفنان عزت العلايلي يوم الجمعة الماضية، عن عمر ناهز الـ86 عامًا وحضر جنازته عدد كبير من الفنانين منهم الفنان رشوان توفيق، لبلبة، خالد النبوي، إلهام شاهين.

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