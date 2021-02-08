"فاروتك" تعلن عن الإجراءات التنفيذية المتخذة لتنشيط التداول علي أسهمها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:37 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أعلنت شركة فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات، الاجراءات التنفيذية المتخذة لتفعيل خطة تنشيط التداول على الأسهم وتطوير النشاطـ، حيث تضمنت هذه الإجراءات تجزئة سهم الشركة خلال العام الحالي، على أن تنتهي من إجراء التجزئة خلال الربع الثالث من العام الجاري كحد أقصى

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ،  أنها تعمل كذلك على تنشيط وتفعيل وسائل الاتصال والترويج الخاصة بالمساهمين والمستثمرين وكذلك تقوم الإدارة المختصة بالتواصل مع المساهمين، كما تدرس كذلك إمكانية اضافة بعض التخصصات في منتجات وخدمات محددة والخاصة بتصميم أنظمة إدارة الطاقة للبنية التحتية مع الحفاظ على نسبة متوسطة من هوامش الربح، وتعمل على التوسع وإعادة هيكلة منظومة العروض السعرية للدراسات مع الحفاظ على مستواها الفني المتقدم بالتوازي مع دراسات البحوث والتطوير.
 
كما أضافت، أنها تعمل على زيادة قاعدة العملاء لديها من خلال التسجيل في سجل المقاولين للشركات الكبرى والتي تعمل مع الشرك في مجال الأعمال الكهربائية ولوحات التحكم وتصميم دوائر وإهمال التركيبات الأساسية، وسوف تقوم بدراسة احتياجتها التميويلية وتغطية التمويل المطلوب عن طريق زيادة رأس المال لقدامى المساهمين أو عن طريق تمويل ذاتي من أرباح الشركة.

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