تطوير العشوائيات: عزبة الهجانة ستعبر عن الطموح العمراني لمصر (فيديو)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:38 ص
هدى عبدالرازق
قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن كل وزارات وأجهزة الدولة المصرية ستشارك في تطوير عزبة الهجانة التي زار الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال التطوير فيها أمس الأحد، ورافقه الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة رمز لكل المناطق الأخرى، إذ أنها لن تكون الوحيدة التي ستشهد أعمال التطوير.

وأضاف صديق في تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن عزبة الهجانة ستعبر عن الطموح العمراني لمصر، لافتًا إلى أنه يجرى إعداد مخطط التطوير بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي ستنفذ هذا المخطط أيضًا: "لن يتم إزالة المنطقة كما يعتقد البعض، لكنها ستشهد افتتاح بعض محاور الطرق، إذ أن المناطق التي تحتوي على عمارات ليست عالية ولا يسكنها عدد سكان كبير، سيجرى فتح محاور فيها، حتى لا ينتقل عدد كبير من السكان".

وتابع: "في حال انتقال عدد كبير من السكان، فإنهم لن يتضرروا، لكن حياتهم ستكون أفضل، وعندما تدشن الدولة المصرية مشروعاتها فإنها تحاول البحث عن بديل في نفس المنطقة، حتى لا ينتقل المواطنون إلى مكان آخر وعندما يتعذر هذا الحل، فإنها تبحث عن السكن البديل في منطقة أخرى، ولكن في مكان قريب من المنطقة الأصلية، على غرار ما حدث في روضة السيدة ومثلث ماسبيرو ومنشية ناصر والدويقة وغيرها".

وأردف، أن عزبة الهجانة منطقة آمنة لكنها غير مخططة، وستحاول الدولة المصرية إدخال كل سبل الحياة فيها مثل المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والطبية والمراكز التجارية مثل أي منطقة أخرى.

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