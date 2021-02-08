موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:33 ص
موسيماني
موسيماني
محمد سامي
قرر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، الإعتماد على المهاجم محمد شريف أمام بايرن ميونيخ الألماني اليوم الإثنين.

وصرح مصدر مسؤول في الجهاز الفني للأهلي، أن بيتسو موسيمانى قرر إشراك محمد شريف فى التشكيل الأساسى، لقيادة خط الهجوم أمام بايرن ميونخ الألماني.

ويواجه المارد الأحمر نظيره بايرن ميونخ على ملعب أحمد بن علي، في إطار مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقام بقطر من الفترة 4 فبراير الجاري حتي 11 من نفس الشهر.

وكان شريف جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية، أمام الدحيل القطري في ربع النهائي، حيث لعب الزامبي والتر بواليا، والذي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني محمد شريف بواليا بايرن ميونخ الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 17 ساعة

مُعلق مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 33 دقيقة

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

منذ ثلث ساعة

رسالة موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعتين

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

10:33 ص

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

08:24 ص

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

09:32 ص

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع