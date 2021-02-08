موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

قرر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، الإعتماد على المهاجم محمد شريف أمام بايرن ميونيخ الألماني اليوم الإثنين.





وصرح مصدر مسؤول في الجهاز الفني للأهلي، أن بيتسو موسيمانى قرر إشراك محمد شريف فى التشكيل الأساسى، لقيادة خط الهجوم أمام بايرن ميونخ الألماني.





ويواجه المارد الأحمر نظيره بايرن ميونخ على ملعب أحمد بن علي، في إطار مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقام بقطر من الفترة 4 فبراير الجاري حتي 11 من نفس الشهر.





وكان شريف جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية، أمام الدحيل القطري في ربع النهائي، حيث لعب الزامبي والتر بواليا، والذي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات.



