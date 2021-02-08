كل ما تريد معرفته عن المشاركة في اعمال امتحانات الثانوية العامة



وخلال الساعات الأخيرة، بدأت المديريات التعليمية، المقابلات الشخصية لرؤساء ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع الأسئلة للجان الثانوية العامة 2021، وفقا للمواعيد المحددة لكل إدارة تعليمية.



وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابات رسمية لكل مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، لإخبارهم بجدول المقابلات في كل منطقة في مصر، ويأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لـبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 على الوجه الأمثل.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أنه في حالة تخلف أحد المرشحين عن الحضور في الموعد المحدد، ستتم إحالته للتحقيق بمعرفة وزارة التربية والتعليم.



موانع المشاركة في الامتحانات



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، موانع عدم المشاركة فى الاختبارات، مشددة على أن من حصل على جزاء فى أعمال الامتحانات الثانوية كان يحرم من التقدم فى أعمال امتحانات هذا العام، ولكن تم تعديل هذا الأمر ليصبح الحرمان مقتصرا فقط على من صدر له قرار فعلى بالجزاء.



وأوضحت أن بعض المعلمين فى اللجان يتم التحقيق معهم ولكن لا يتم توقيع جزاء عليهم ومن ثم فليس من المنطق استبعاده من امتحانات هذا العام، إضافة إلى أن البعض يتم استبعاده لتقصيره ولكن لم يوقع عليه جزاء بالخصم من راتبه ومن ثم يحق له التقدم هذا العام.







وأشارت الوزارة، إلى أن القرابة والحصول على جزاء والإحالة للمحاكمة الجنائية أو التأديبية، أبرز موانع الحرمان من أعمال الامتحانات فى الثانوية العامة، وحددت نشرة الموانع درجات القرابة، بأربع درجات هى الدرجة الأولى وتشمل "الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة"، إضافة إلى الدرجة الثانية وهى: "الأخ والأخت والجد والجدة والأحفاد" والدرجة الثالثة: وتشمل" أبناء الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبناء الأحفاد" وأخير الدرجة الرابعة، وهى: "أبناء أبناء الأخ والأخت وأبناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة".



ونشرة الموانع تسرى على كل من يشارك فى أعمال الامتحانات سواء رئيس امتحانات أو رئيس كنترول أو رئيس لجنة تقدير درجات ولجان المتابعة والعضو القانونى بلجنة النظام والمراقبة ولجنة المتابعة الثلاثية التى تشكل فى المديريات التعليمية فى كل محافظة ورئيس مركز توزيع وتجميع كراسات الامتحان، وبعض الفئات الأخرى من المنوط بهم العمل فى الثانوية العامة.



عقوبة المخالفين

ومن يخالف نشرة موانع امتحانات الثانوية العامة يعرض نفسه للمساءلة القانونية، فعلى سبيل المثال أن أى عضو يتقدم ويشارك فى الامتحانات ويظهر أن له قريب أو حاصل على جزاء معين سوف يتم إحالته للتحقيق فورا،.



كما أن الأعضاء الذين يشاركون فى أعمال الامتحانات يوقعون على إقرارات عدم وجود أى مانع قانونى لديهم قبل تسلمهم العمل ويكون هذا التوقيع على عهدتهم الشخصية، كما يشترط توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل، وألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصًا على الصالح العام،وألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها.



يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أنه لا نية لتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول أو استبدالها بأبحاث كما تم في العام الماضي، وأن الامتحانات في موعدها بعد إجازة منتصف العام.



بدأت تظهر ملامح وضوابط تقديم المعلمين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، خلال الفترة الأخيرة، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة من المقرر أن تنطلق 19 يونيو المقبل وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى.انطلاق المقابلات الشخصية