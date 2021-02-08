البورصة توقف التداول علي أسهم "سي أي كابيتال"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
اوقفت إدارة البورصة المصرية، التعامل على أسهم شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وذلك لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، صافي ربح بلغ 330.77 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 381.06 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 1.519 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.72 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة للقوائم المستقلة، فقد ارتفعت أرباح الشركة لتسجل 191.75 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020، مقابل أرباح بقيمة 94.39 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2019.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ ساعتين و 27 دقيقة

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 12 ساعة

مُعلق مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

منذ 18 دقيقة

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 15 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

08:24 ص

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

09:32 ص

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

10:33 ص

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع