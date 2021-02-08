البورصة توقف التداول علي أسهم "سي أي كابيتال"

اوقفت إدارة البورصة المصرية، التعامل على أسهم شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وذلك لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.





وحققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، صافي ربح بلغ 330.77 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 381.06 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 1.519 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.72 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



