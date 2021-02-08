ركلات الترجيح كلمة السر في تأهل اصطباري ومسجد المسجد لنهائي مراكز الشباب (صور)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
شهد ملعب مركز شباب تلا إقامة مبارتي الدور قبل النهائي للنسخة الثامنة من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.

المواجهة الأولى جمعت مركز شباب مسجد الخضر مع مركز شباب الدبايبة وخرجت بالتعادل بدون أهداف.

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خاض فريق مسجد الخضر اللقاء بتشكيل ضم : علي عبد الغني وأحمد جمال ومحمود صبري واسامه محمد ومحمد عاطف ومصطفى عبده وهيثم وحيد وعبده اشرف واسامة جمال وعبده فوزي وكريم احمد .

البدلاء محمود محمد وعمار جمال واحمد ناصر وعبد العظيم صبري وأحمد شعبان وحسن يوسف ومحمد تاج.
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وجاء تشكيل الدبايبة يضم : عمرو عادل ومحمود عبد المنعم وادهم عبد الوهاب وجابر خالد ومتولي عبد الحميد ومحمد صلاح شيكا واحمد السيد ومحمد وجيه وماجد الفرخ ومحمود عماد ووليد موسى.
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البدلاء هشام عبد المعطي وفتحي عادل وفادي جمال ومحمود عشماوي وأحمد السيد جاد ومصطفى حسين.

وتأهل مسجد الخضر بركلات الترجيح 3/5 عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي المواجهة الثانية صعد فريق مركز شباب اصطباري للنهائي عقب تخطى عقبة مركز شباب جزي بركلات الترجيح 7/8 بعدما تعادل الفريقان 1/1 في مباراة مثيرة وقوية داخل وخارج الخطوط .
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جاء تشكيل اصطباري مكون من : أحمد محروس وايهاب عاطف ومحمد الصبري ورسمي محمد وزياد اسامه ومصطفى شوقي ويوسف هاني وعبد الرحمن سويلم وأحمد هاني ورشاد مدحت وباسم فوزي.

البدلاء احمد كامل واحمد فايز وابراهيم جمال وحسين احمد ومحمد عبد المجيد ومحمد عبد الواحد ومحمد جلال وحسين احمد.
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وتكون تشكيل جزي من محمد اسماعيل فلافيو ومصطفى جبارة وعصام فوزي وحمادة موسى ومحمد عزت ومحمد زيدان ويوسف حسني ومحمد أحمد وميدو شتات وأحمد عبد العاطي وابراهيم حسني.
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البدلاء احمد عبد العاطي وعبده جميل ويوسف رجب وكريم العسكري وعبد الرحمن فتحي وأحمد جمال واحمد ايمن ظاظا ومصطفى نسيم وعلي جمال.
ادار المبارتان تحكيميا بهاء عطا وأحمد نبيل وعمرو عبد ربة بحضور فوزي عبد الغني رئيس لجنة حكام المنوفية وأحمد أبو زيد ممثلا لمديرية الشباب والرياضة.لا يتوفر وصف.

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