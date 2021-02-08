صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم
الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:20 ص
نيفين سمير
واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمستهل تعاملات اليوم الإثنين ، حيث بدأت هذا الإرتفا منذ بداية جلسة الأمس .
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 11660 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2454.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3492.6 نقطة.
إختتمت البورصة المصرية تداولات أمس الأحد على ارتفاعات جماعية للمؤشرات، لينهى المؤشر الرئيسي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03% عند 11602 نقطة ، والذي جاء مع مبيعات مكثفه من المؤسسات المحليه باكثر من 130 مليون جنيه ومعهم المؤسسات الاجنبيه بصافي بيع تجاوز الـ 39 مليون جنيه مقابل شراء ضعيف للمؤسسات العربيه بصافي شراء 10 مليون جنيهـ فيما اتجه الافراد المصريين للشراء المكثف على الاسهم الصغيره والمتوسطه والاسهم الخبرية و بعض اسهم المضاربات بصافي شراء تجاوز ال 159 مليون جنيه ومعهم الافراد الاجانب ،مقابل جني ارباح من الافراد العرب بعد جلسات من الشراء ، و الذى دعم المؤشر السبعينى لينهى على مكاسب ب 1.18% عند 2443 نقطة .
والذي جاء بقيم تداولات مرتفعة لجلسه الاحد بلغت 1.766 مليون جنيه , بحجم تداول 830 مليون سهم من خلال 59677 صفقه ومخطط سيوله للشراء 49 % ـ لينهى راس المال السوقي للشركات المقيده على ارتفاع ب 2.38 مليار جنيه مسجلا 709.761 مليار بنهايه جنيه.