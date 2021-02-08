صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم





واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمستهل تعاملات اليوم الإثنين ، حيث بدأت هذا الإرتفا منذ بداية جلسة الأمس .





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 11660 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2454.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3492.6 نقطة.



