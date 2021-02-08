إعادة فتح طريقي العلمين والإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات

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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن فتح جميع الطرق المغلقة أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة المائية وتحسن الرؤية أمام السيارات.





وكثفت القوات تواجدها بالطرق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.





كانت أغلقت الإدارة العامة للمرور طريقي الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي أمام حركة السيارات بسبب إنعدام الرؤية ووجود شبورة مائية كثيفة.





وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الإلتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.