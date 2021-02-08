أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-2-2021 بعد تكبد خسائر قوية

حافظت اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين على استقرار اسعارها، في وقت تشهد فيه تراجعات قوية دفعت التجار لدعوة المواطنون للشراء في مثل هذا التوقيت قبل أن تعاود الارتفاع.

أسعار الذهب اليوم 8-2-2021 :

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-2-2021، نحو 795 جنيه للجرام، وحقق سعر جرام عيار 18 نحة 681 جنيه ، وبلغ سعر عيار 24 نحو 907 جنيه، وتراوح سعر الجنسه الذهب بين 6352 جنيه للشراء و 6360 جنيه للبيع، وسجل سعر كيلو الذهب نحو 907 ألف جنيه.





أسعار الذهب تشهد خسائر قوية :

وكانت اسعار الذهب قد حققت في تعاملات لأمس الأحد خسائر بلغت 3 جنيه في الجرام، لتواصل سلسلة خسائرها التى تشهدها منذ بداية الاسبوع الماضي والتى حققت فيه خسائر بقيمة 17 جنيه.