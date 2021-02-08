صلاح عبد الله عن عزت العلايلي:"الرائعون لا يرحلون"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعرب الفنان صلاح عبد الله عن حزنه الشديد لوفاة صديقه الفنان عزت العلايلي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية عن عمر ناهز الـ86 عامًا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر صلاح عبد الله مجموعة صور جمعته بصديقه الفنان الراحل عزت العلايلي، وعلق عليها قائلاً:"في كل الندوات والتكريمات بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي السابق، كنت دائمًا أقول إنني فخور بتكريمي في الدورة التي تحمل اسمك".

وأضاف صلاح عبد الله قائلاً:"وقبلها كنت فخورًا بمشاركتك قيد عائلي، الذي جعلني أقترب أكثر لأعرف من هو العملاق عزت العلايلي، الرائعون لا يرحلون بل يبقى ذكرهم خالدًا، وستبقى ياحبيبي".

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان صلاح عبدالله حاليًا عرض مسلسل "في يوم وليلة" وهو بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران، من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل .

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