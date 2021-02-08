فوز حازم طه بمقعد نقيب محامي الفيوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
ريهام على
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية، بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار الأنصاري عرب، رئيس اللجنة، النتائج الرسمية، لأعمال فرز أصوات الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية.

وأسفرت نتائج أعمال الفرز النهائية، عن فوز المرشح حازم طه، بمقعد نقيب محامي الفيوم، بحصوله على 973 صوتا، وفوز المرشح محمد حكيم أحمد سعيد، بمقعد الشباب، بحصوله على 633 صوتا.

كما أسفرت النتائج النهائية، بالنسبة لمقاعد أعضاء المجلس السبعة، عن فوز المرشحين محمد أحمد عبد الحميد، عن محكمة أبشواي الجزئية بحصوله على 820 صوتا، وحماده عبد العال عبد الباقي، عن محكمة إطسا الجزئية، بحصوله على 863 صوتا، وإدريس عبدالله، عن محكمة بندر الفيوم الجزئية، بحصوله على 841 صوتا، ومحمود أحمد حسن، عن محكمة سنورس الجزئية، بحصوله على 1060 صوتا، وحجاج ياسين، عن محكمة طامية الجزئية، بحصوله على 888 صوتا، وسيد عباس شعبان، عن محكمة مركز الفيوم الجزئية بحصوله على 859 صوتا، وجاء المقعد السابع من نصيب المرشح إيراهيم محمد علي، الحاصل على الأعلى تصويتا في الجزئيات بحصوله على 827 صوتا.
فوز حازم طه بمقعد نقيب محامي الفيوم
فوز حازم طه بمقعد نقيب محامي الفيوم
فوز حازم طه بمقعد نقيب محامي الفيوم
فوز حازم طه بمقعد نقيب محامي الفيوم
فوز حازم طه بمقعد نقيب محامي الفيوم
فوز حازم طه بمقعد نقيب محامي الفيوم
فوز حازم طه بمقعد نقيب محامي الفيوم
فوز حازم طه بمقعد نقيب محامي الفيوم
فوز حازم طه بمقعد نقيب محامي الفيوم
فوز حازم طه بمقعد نقيب محامي الفيوم

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