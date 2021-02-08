تعاون بين الزراعة وشرطة المسطحات لمتابعة محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بالمحافظة

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أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم علي تكثيف الحملات على محلات بيع المبيدات والمخصبات بجميع مراكز المحافظة والمتابعة المستمرة لفرض الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون بين شرطة المسطحات والبيئة بقيادة العميد ياسر ابراهيم مدير إدارة شرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين والجهات الرقابة على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية خلال الموسم الزراعي الصيفى، للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات غير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.



وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من المنتج المطروح، استعدادًا للموسم الصيفى وحظر المبيدات غير المسجل من قبل وزارة الزراعة، وضبط مجهول المصدر، وضبط المغشوش وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالفة، حفاظ على الصحة العام والإنتاج الزراعي



خلال ذلك قامت إدارة المكافحة بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بتشكيل حمله برئاسه المهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابه على المبيدات والمخصبات بللمرور الدورى على محلات المبيدات والمخصبات الزراعيه ببلاد مركز اطسا ويوسف الصديق وبندر الفيوم حيث تم التنبيه على أصحاب المحلات بتنفيذ تعليمات وزارةالزراعه وعدم الاتجار فى اى منتجات غير مسجله بوزارة الزراعه