مستشار الرئيس يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر (فيديو)

Advertisements

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر تخطت فترة ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث أن مصر حاليا في مرحلة انخفاض حالات الإصابة.



وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن انخفا حالات الإصابة مرصود سواء على مستوى الحالات التي تعلن رسميا هو خارج هذا الإطار، ولكن مازال هناك حالات تصاب ويدخلوا المستشفيات، مشددا على استمرار الاجراءات الاحترازية.



وعن لقاحات كورونا، أوضح أن كل اللقاحات التي تم طرحها تؤدي نفس الغرض، حيث تساعد في تكوين أجسام مناعية بالجسم وتحد من حدة الإصابة إذا تعرض الشخص للعدوى.

