إبادة نحو 250 ألف دجاجة إضافية بسبب تفشي إنفلونزا الطيور باليابان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:02 ص
اليابان
اليابان
وكالات

أعدمت سلطات محافظة تشيبا شرق اليابان، اليوم الاثنين، حوالي 250 ألف دجاجة في مزرعة محلية تفشى فيها فيروس إنفلونزا الطيور.

 

وأفادت وكالة "كيودو"، أن سلطات تشيبا، حظرت تصدير الدجاج والبيض خارج المنطقة المحيطة بمزرعة الدواجن.

 

وفي وقت سابق، سلطات تشيبا أعدمت  حوالي 170 ألف دجاجة في المحافظة بسبب اكتشاف بؤرة تفش للعدوى بها.

 

وكان كاتسونوبو كاتو الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، قال إنه منذ نوفمبر 2020 تم اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في 36 مزرعة دواجن منتشرة في 15 محافظة في اليابان.

 

وأبادت السلطات المحلية، في الإجمال أكثر من 6.1 مليون دجاجة كجزء من الإجراءات الاحترازية الهادفة للقضاء على الفيروس.

 

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