الأرصاد: الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والعظمى 21 (فيديو)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية الشرقية ومائلا للدفء السواحل الشمالية الغربية، ودافئًا على جنوب سيناء، مع هبوب رياح نشطة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس مائلا للدفء في شمال الصعيد ودافئا في جنوب الصعيد، وأن يكون الطقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وباردا في السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وأن يكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 21 والصغرى 12
الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14
مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 13
بورسعيد العظمى 20 والصغرى 14
دمياط العظمى 20 والصغرى 14
الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 12
السويس العظمى 21 والصغرى 13
العريش العظمى 20 والصغرى 13
طابا العظمى 20 والصغرى 15
سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 6
شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 16
الغردقة العظمى 23 والصغرى 15
الفيوم العظمى 21 والصغرى 10
بني سويف العظمى 22 والصغرى 10
المنيا العظمى 24 والصغرى 8
أسيوط العظمى 23 والصغرى 8

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