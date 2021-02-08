جامعة حلوان تدشن برنامج محو الأمية في منطقة كفر العلو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي


دشن مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان برنامج محو الأمية في منطقة كفر العلو وذلك عقب دراسة احتياجات المواطنين في المنطقة من خلال الحوار المجتمعى مع قيادات المجتمع المحلي، حيث أبدى المواطنين احتياجهم لمحو أميتهم كمطلب هام من مطالبهم في إطار اهتمام الدولة بهذا الأمر، الذى يعد أحد الجوانب الداعمة لبناء شخصية المواطن المصري وأيضا لمساعدتهم للاستفادة في الحصول على فرص عمل.
يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تم اطلاق البرنامج من خلال مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفقا للائحة المركز وخطة الجامعة في قطاع البيئة 2025، بالتعاون مع ا.د احمد عبد الرشيد الأستاذ بكليه التربيه والوكيل الأسبق لشئون البيئة، ومنسق الجامعة العام في برنامج محو الأمية.

يذكر أن البرنامج تم من خلاله تدريب كوادر شبابية من كفر العلو في الجامعة لنشر ثقافة محو الأمية، حيث تم من خلال ا.د احمد عبد الرشيد تكليف مدربين من خريجى كلية التربية بجامعة حلوان للقيام بتدريب المواطنين، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لإتمام الإجراءات اللازمة، كذلك تم التواصل مع مجلس إدارة نادى كفر العلو لتخصيص مكان للدارسين، ويعد هذا الحدث نقطة إيجابية وتعاون مثمر بين العديد من الجهات والتخصصات المختلفة دعما لبناء المواطن المصري وفقا لاجندة مصر 2030.

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