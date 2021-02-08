ما المدة التي يمكن أن تتكرر بعدها إصابة كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فترة الحمل هى فترة فيسولوجية تشهد صحة المرأة فيها تغيرات تؤثر على الحالة العامة والجهاز المناعي لها، منوها بأنه حتى الآن لم يجاز حصول المرأة الحامل على لقاح كورونا.



وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن السيدات الحوامل يجب أن يكونوا حريصين بشدة حتى لا يصابوا بغدوى فيروس كورونا، ويدخلوا في مضاعفات خطيرة.



وعن إمكانية إصابة الشخص بالفيروس مرتين، أوضح أنه يمكن أن يصاب شخص بفيروس كورونا وبعد شفائه تتكرر الإصابة مرة أخرى بعد انتهاء فترة المناعة التي تكونت جراء الإصابة الأولى والتي تستمر لمدة تصل إلى 6 شهور تقريبا، منوها بأنه يمكن أن يحصل شخص على لقاح كورونا ويصاب بالفيروس ولكن تكون حدة الإصابة أقل.

