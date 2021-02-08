ضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو "بودرة" بالخانكة

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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، عنصرين شديدي الخطورة بالخانكة وبحوزتهما سلاح ناري ونصف كيلو "بودرة"، جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت، التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها، لبيان عما إذا كانت تحتوي على جوهر الهيروين من عدمه.



كانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بقيام عاطلين من قرية القلج التابعة لمركز الخانكة، بالإتجار في الهيروين على نطاق واسع.



وبإخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث للقبض على المتهمين، قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والذي تمكن من القبض على المتهمين وهم "م.ر.م" 22 عاما، عاطل، ومقيم القلج، و"ع.ح.ع" 29 عاما، عاطل، ومقيم ذات العنوان وبحوزتهما سلاح ناري فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر البودر تزن حوالي 450 جرام، ومبلغ مالي 260 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.