لبنان يسجل 54 وفاة و2081 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:43 ص
لبنان
لبنان
وكالات

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 54 وفاة و2081 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في لبنان، إلى 3616، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 319917.

 

وأعلنت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أنه سيتم تخفيف الإغلاق الصارم المفروض بسبب فيروس كورونا تدريجيا على أربع مراحل مدتها أسبوعان تبدأ من يوم الاثنين.

 

وفي بيان لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قال فيه إنه رغم أن يوم الأحد سيكون آخر يوم للإغلاق التام فإن بعض القيود ستظل سارية يوم الاثنين.

 

وأضاف دياب: "سوف نستمر بتطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان فيروس كورونا إصابات كورونا

أخبار تهمك

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

منذ حوالي 7 ساعات

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

منذ ثلث ساعة

مُعلق مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

منذ ساعة و 21 دقيقة

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعتين

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا في يوم واحد

نيويورك تسجل أدنى حصيلة وفيات جراء كورونا منذ مارس

التعايش مع كورونا.. 5 دول تراجعت عن تطبيق إجراءات الحظر

توقعات بتراجع الناتج المحلي الإيطالي بنسبة 8.3% العام الجاري

تايلاند ترفع حظر التجوال والمزيد من القيود وسط استهداف "فقاعات السفر"

أحدثها لبنان.. دول أقرت الإغلاق العام بسبب كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

08:24 ص

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

10:33 ص

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

09:32 ص

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع