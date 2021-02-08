مرور القليوبية تناشد المواطنين الانتباه بسبب الشبورة المائية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
غطت الشبورة المائية في الساعات الأولى من صباح اليوم، عددا من الطرق السريعة بالقليوبية، مما تسبب في حجب الرؤية على طرق المحافظة المختلفة، خاصة محور "بنها - شبرا" الحر، والطريق الإقليمي، وطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي السريع.

وفرضت الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات منعا للحوادث بسبب غلق عدد من الطرق نتيجة لظهور الشبورة المائية.

وناشد مرور المحافظة المواطنين الانتباه تفاديا لوقوع الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

كما ناشد مرور القليوبية المواطنين الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

أخبار تهمك

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

منذ 19 دقيقة

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ ساعتين و 28 دقيقة

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

منذ حوالي 7 ساعات

مُعلق مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

منذ ساعة و 20 دقيقة

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعتين

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

08:24 ص

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

10:33 ص

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

09:32 ص

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع