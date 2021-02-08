لمى كتكت تنضم لقائمة أبطال مسلسل "حرب أهلية"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تعاقدت الفنانة لمي كتكت على المشاركة مسلسل "حرب أهلية"، وهو بطولة يسرا، جميلة عوض، سينتيا خليفة، خالد أنور، رشدي الشامي، بسنت صيام، باسيل خياط، ومن تأليف أحمد عادل، وإنتاج العدل جروب، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

في سياق آخر، شاركت لمي كتكت شاركت مؤخرًا في مسلسل "جمال الحريم"، وهو بطولة الفنانة نور، دينا فؤاد، خالد سليم، صلاح عبد الله، أشرف مصيلحي، حازم سمير، ايهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

والجدير بالذكر أن لمي كتكت تشارك حاليًا في فيلم "تماسيح النيل"، وهو بطولة حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، هنادي مهنا، كريم عفيفي، محمد ثروت، ويزو، سليمان عيد، محمد جمعة بدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد.

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