كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:32 ص
ميسي
ميسي
وكالات
كشف رونالد كومان مدرب برشلونة سبب إبقاء عدد من نجومه على الدكة في لقاء ريال بيتيس، الذي أقيم مساء أمس الأحد وانتهى بفوز البارسا بنتيجة 3-2.

وترك المدرب الهولندي ميسي وفرينكي دي يونج وبيدري خارج تشكيلته الأساسية لكنه أشرك الثلاثي من أجل قلب النتيجة بعدما منح بورخا إجليسياس التقدم لبيتيس في الشوط الأول.

وعادل ميسي النتيجة بعد دقيقتين من اشتراكه ولعب دورا في هدف برشلونة الثاني، بينما سجل فرانسيسكو ترينكاو هدف الانتصار في الدقيقة 87.

وأبلغ كومان الصحفيين "فوق كل شيء أجريت هذه التغييرات لأن اللاعبين يشعرون بالإرهاق.

"لعبنا 11 مباراة هذا العام، من بينها عشر مباريات خارج ملعبنا وفي المساء. تأهلنا إلى قبل نهائي كأس الملك وأشبيلية فريق جيد ولذلك علينا حماية لاعبينا لضمان عدم التعرض لمزيد من الإصابات".

ورغم أن مكانة كأس الملك تقل كثيرا عن لقب الدوري الإسباني ودوري الأبطال بالنسبة للمشجعين، فإن كومان جعلها أولوية هذا الموسم مع تأخر فريقه بفارق كبير خلف أتلتيكو مدريد في سباق اللقب.

وأضاف كومان "إنه أسرع طريق للفوز بشيء وهذا أمر مهم للغاية لنا. لكن برشلونة يجب أن يمتلك عقلية الفوز في كل مباراة وفي كل بطولة".

كما كشف المدرب الهولندي أنه اتفق مع ميسي على عدم إشراكه ضمن التشكيلة الأساسية والدفع باللاعب الأرجنتيني إذا كان الفريق في مأزق.

وقال "ناقشت مع ليو مسألة إراحته أمس واتفقنا على إشراكه إذا كنا في حاجة إليه. اشترك وقلب المباراة رأساً على عقب وأعاد الحياة للفريق.

"برشلونة يكون أفضل في وجود ميسي، إنه في غاية الفعالية وأمضى العديد من السنوات، وهو يثبت أنه لاعب مهم جدا لهذا الفريق".

وجلس ميسي (33 عاماً) على مقاعد البدلاء مرة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم. وبدأ اللاعب الأرجنتيني بديلاً أمام بيتيس في نوفمبر لكنه شارك في بداية الشوط الثاني والنتيجة 1-1 ليقود الفريق القطالوني للفوز 5-2.

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