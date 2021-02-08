أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 8-2-2021

سجلت اسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الاثنين 8-2-2021 ، حيث تواصل الاسعار استقرارها مع زيادة المعروض منها بفضل المشروعات الزراعية الكبري التى تقوم بها الحكومة.

ووفقا الاسعار الجملة اليوم الاثنين سجلت اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 8-2-2021 :

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.65 جنيه،

البطاطس بين 1 و2 جنيه.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه،

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.25 و3.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه،

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه،

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها، بزيادة جنيهين.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات