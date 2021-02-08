أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 8-2-2021
سجلت اسعار الخضروات والفاكهة
في مصر اليوم الاثنين 8-2-2021 ، حيث تواصل الاسعار استقرارها مع زيادة المعروض
منها بفضل المشروعات الزراعية الكبري التى تقوم بها الحكومة.
ووفقا الاسعار الجملة اليوم الاثنين سجلت اسعار الخضروات والفاكهة
اليوم الاثنين 8-2-2021 :
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1 و1.65 جنيه،
البطاطس بين 1 و2 جنيه.
البصل بين 3 و5 جنيهات.
الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه،
الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.25 و3.25 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه،
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه،
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها، بزيادة جنيهين.
الرمان بين 6 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات
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