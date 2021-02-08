رسالة موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

عقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، جلسة هامة مع لاعبي الأحمر قبل مواجهة الغد أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي مونديال العالم للأندية.





رسالة موسيماني إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

وحرص المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على تحفيز لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ومنحهم بعض التعليمات الفنية والنفسية من أجل تأهيلهم لمواجهة العملاق البافاري.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد بايرن ميونيخ الألماني، ضمن إطار منافسات نصف نهائي مونديال العالم للأندية، في تمام الساعة الثامنة - بتوقيت القاهرة - «التاسعة بتوقيت السعودية» من مساء اليوم الاثنين، على ملعب «أحمد بن علي».





من جانبه طالب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لاعبي النادي الأهلي، بعدم الشعور بأي خوف قبل مواجهة بايرن ميونيخ ولعب لقاء من أجل المتعة وتقديم نتيجة إيجابية لإسعاد الجماهير الحمراء.





وأتم موسيماني مدرب بطل دوري أبطال أفريقيا، رسالته للاعبي الأهلي: " بايرن ميونيخ بطل أوروبا، والمباراة ستكون صعبة ولكن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل".



