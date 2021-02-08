رسالة موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:00 ص
موسيماني
موسيماني
علي خلاف
عقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، جلسة هامة مع لاعبي الأحمر قبل مواجهة الغد أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي مونديال العالم للأندية.

رسالة موسيماني إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ
وحرص المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على تحفيز لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ومنحهم بعض التعليمات الفنية والنفسية من أجل تأهيلهم لمواجهة العملاق البافاري.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد بايرن ميونيخ الألماني، ضمن إطار منافسات نصف نهائي مونديال العالم للأندية، في تمام الساعة الثامنة - بتوقيت القاهرة - «التاسعة بتوقيت السعودية» من مساء اليوم الاثنين، على ملعب «أحمد بن علي».

من جانبه طالب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لاعبي النادي الأهلي، بعدم الشعور بأي خوف قبل مواجهة بايرن ميونيخ ولعب لقاء من أجل المتعة وتقديم نتيجة إيجابية لإسعاد الجماهير الحمراء.

وأتم موسيماني مدرب بطل دوري أبطال أفريقيا، رسالته للاعبي الأهلي: " بايرن ميونيخ بطل أوروبا، والمباراة ستكون صعبة ولكن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني رسالة موسيماني الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ أقل من ساعة

طارق حامد يرفع طلبا مثيرا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 9 ساعات

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

منذ حوالي 5 ساعات

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:24 ص

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

10:08 م

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ

08:22 ص

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع