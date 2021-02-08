ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل لقاء أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:00 ص
ترتيب هدافي الدوري الاسباني
ترتيب هدافي الدوري الاسباني
الفجر الرياضي
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني قبل مواجهة فريق أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو المقبلة في المسابقة.

ويستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره سيلتا فيجو اليوم الإثنين 8 فبراير ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني .

ويحتل لويس سواريز نجم هجوم فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 14 هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني :

1 – لويس سواريز – 14 هدفًا.
2 – يوسف النصيري – 13 هدفًا.
3 – ليونيل ميسي – 13 هدفًا.
4 – جيرارد مورينو – 12 هدفًا.
5 – كريم بنزيما – 10 أهداف.
6 – خوسيه موراليس – 10 أهداف
7 – ميكيل أويارزابال – 10 أهداف.
8- ياجو أسباس – 9 أهداف.
9 – روجر مارتي – 9 أهداف.
10 – ألكسندر إسحاق – 8 أهداف.

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