أسعار الدواجن والبيض في السوق المصري اليوم الاثنين 28-2-2021

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:15 ص
أسعار الدواجن والبيض في مصر
أسعار الدواجن والبيض في مصر
الفجر الاقتصادي
حققت أسعار الدواجن في مصر اليوم الاثنين 8-2-2021 استقرار، وسط ارتفاع المعروض منها مع تنفيذ الحكومة برامج لتنمية الثروة الحيوانية منها الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم 8-2-2021 تسليم المزارع :
سجلت أسعار الدواجن في المزارع اليوم الاثنين 8-2-2021، 25 جنيه لكيلو الابيض، وسعر الساسو 29 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الابيض 5.5 جنيه ،  والأمهات بيضة 18 جنيه.

أسعار البيض بجميع أنواعه اليوم الاثنين 8-2-2021 :
وسجل سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 33جنيها ويصل السعر للمستهلك 37-40 جنيها، أن سعر كرتونة  البيض اليوم سجل في المزرعة 27 جنيها، وسجلت أسعار المستهلك 30 - 35 جنيها.


وأكد " إبراهيم عشماوي" مساعد أول وزير التموين على أن مصر لديها احتياطات استراتجية تكفي  لتلبية الطلب  على الدواجن لمدة 10 شهور.

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