أسعار الدواجن والبيض في السوق المصري اليوم الاثنين 28-2-2021

وسجل سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 33جنيها ويصل السعر للمستهلك 37-40 جنيها، أن سعر كرتونة البيض اليوم سجل في المزرعة 27 جنيها، وسجلت أسعار المستهلك 30 - 35 جنيها.









وأكد " إبراهيم عشماوي" مساعد أول وزير التموين على أن مصر لديها احتياطات استراتجية تكفي لتلبية الطلب على الدواجن لمدة 10 شهور.