أسعار الدواجن والبيض في السوق المصري اليوم الاثنين 28-2-2021
الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:15 ص
الفجر الاقتصادي
حققت أسعار الدواجن في مصر اليوم الاثنين 8-2-2021 استقرار، وسط ارتفاع المعروض منها مع تنفيذ الحكومة برامج لتنمية الثروة الحيوانية منها الدواجن.
أسعار الدواجن اليوم 8-2-2021 تسليم المزارع :
سجلت أسعار الدواجن في المزارع اليوم الاثنين 8-2-2021، 25 جنيه لكيلو الابيض، وسعر الساسو 29 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الابيض 5.5 جنيه ، والأمهات بيضة 18 جنيه.
أسعار البيض بجميع أنواعه اليوم الاثنين 8-2-2021 :
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