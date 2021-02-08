محمد عبد الرحمن: لست متعصب كرويًا والتحفيل شئ عادي

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حل اليوم النجمان أوس أوس محمد عبد الرحمن "توتا" ضيوفاً، في برنامج سهرانين الذي يقدمه النجم أمير كرارة، على شاشة قناة أون، وكشفوا عن أشياء كثيرة في حياتهم الشخصية .





وقال أوس أوي آثناء استضافته :" أشجع نادى الزمالك، في مرة سافرت لأشاهد مباراة لمحمد صلاح، ورأيت حب كل العالم له والمرة الثانية كنت في لبنان ومحمد حماقى قال لي أحضر "ذا فويس" قولت له أريد أن أغني لأنني أرى أن صوتي جميل ومقتنع به ، فرد علّي قائلاً :"ما بلاش" .





وأعرب محمد عبد الرحمن عن حبه للنادي الأهلي وقال:" أحب واشجع النادي الاهلي، ولكن لست متعصب كروى وسعيد أن الأهلي فاز على الزمالك في آخر ماتش، وأرى أن التحفيل شئ عادي، لكن التريقة والسخرية ده اللى مش عادى وملوش لازمة".







وكان آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" فيلم "الخطة العايمة" وشاركه في البطولة كل من: علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم شريف رمزى، ومن إخراج معتز التوني وأحمد عبد الوهاب وكريم سامي.







وعلى جانب آخر يشارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة كل من: على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبد الباقى.

















