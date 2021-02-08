شيماء يونس تتزوج منذر رياحنة في "سكن البنات"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:06 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

اندلعت مفاجأة من العيار الثقيل بحلقة اليوم 12 من مسلسل "سكن البنات"، التي تلعب بطولته الفنانة وفاء عامر، ويُعرض عبر شاشة قنوات "النهار" بزواج الفنانة الشابة شيماء يونس من الفنان منذر رياحنة.

وأطلت شيماء يونس "ليلى" بالأبيض لتتزوج من منذر ريحانة "أشرف"، وسط فرحة عارمة مع أهلها، ليأتي ذلك الفرح هادمًا لأحلام الفتاة "نانسي" وهي الفنانة منة فضالي، التي عاشت مع أشرف قصة حب ووعدها بالزواج قبل أن يرتفع بمكانته الاجتماعية ويعمل في مصنع والد ليلى.

وتظهر ليلى خلال أحداث المسلسل كفتاة بريئة نقية، تعمل في مصنع ملابس والدها، الذي يقع في العديد من الأزمات بسبب خيانته لزوجته وهي الفنانة دينا التي تدعى "عائشة" خلال أحداث المسلسل، ويحاول أشرف مساعدة والدها بكل الطرق بصفته الذراع الأيمن له في الشركة ومنقذه من تلك الأزمات.

وأعربت شيماء في تصريحات صحفية، عن سعادتها بردود أفعال الجمهور التي تلقتها على السوشيال ميديا، وملاحظتهم للجمهور الذي بذلته بالمسلسل، مشيرةً إلى أن آراء النقاد أيضًا أفادتها وسعيدة بها، وجعلتها تكسب الرهان مع نفسها لتعود بقوة بشخصية "ليلى" إلى الجمهور.

"سكن البنات" يضم العديد من الفنانين منهم وفاء عامر، آيتن عامر، منذر رياحنة، دينا، حسني شتا، منة فضالي، شيماء يونس، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، إلهام عبد البديع، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، ويُعرض على قناة "النهار" في تمام الساعة السابعة مساءً، ويُعاد في الساعة الواحدة والنصف صباحًا، وعلى قناة "النهار دراما" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويُعاد في تمام الساعة السابعة صباحًا.

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