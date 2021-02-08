أمير عبدالحميد: الأهلي إسم كبير ويستطيع الفوز على بايرن ميونخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أكد أمير عبدالحميد حارس مرمى الأهلي السابق، أن الأحمر إسم كبير، ويمكنه التغلب على بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال أمير عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مباراة الأهلي وبايرن ميونخ للتاريخ، لكن يجب أن يلعب لاعبو الأهلي المباراة للمتعة بدون أي ضغوط، الأهلي إسم كبير وواجه أندية أوروبية كبيرة في السابق، واستطاع أن يحقق الفوز عليهم، أمثال ريال مدريد".

واستكمل، " بكل تأكيد مواجهة البايرن صعبة، لكن يجب أن يكون للاعبين أهدافها الخاصة دون أي ضغوطات، الكرة لا تعرف المستحيل".

واسترسل، "دور محمود الخطيب رئيس النادي والجهاز الفني للأهلي كبير في إزالة الضغوطات عن اللاعبين قبل لقاء البايرن".

ويواجه الأهلي نظيره بايرن ميونيخ الألماني، مساء اليوم الإثنين، عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كأس العالم للأندية بايرن ميونخ الاهلي الأهلي وبايرن ميونخ

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العشوائيات

منذ حوالي 15 ساعة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

طارق حامد يرفع طلبا مثيرا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 12 ساعة

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 8 ساعات

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

تسوبيل: الأهلي لديه فرصة ضعيفة وبايرن سيتأثر لهذا السبب

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

والتر بواليا : الأهلي سيخوض مباراة بايرن ميونخ للمتعة

ميدو: الأهلي أحرج الدحيل القطري

ميدو للاعبي الأهلي: نتيجة مباراة بايرن وبرشلونة ليست مقياسًا

أحمد سامى: الأهلى حقق المطلوب ومباراة بايرن ميونيخ للتاريخ

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

06:08 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع