ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الاثنين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
حافظ نادي الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال 12 من بطولة الدوري بهدفين مقابل لا شيء.
وتقام اليوم مباراتان ضمن مباريات الجولة ال 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز الأولي بين سيراميكا كليوباترا ضد مصر المقاصة والثانية بين إنبي وسموحة.
ترتيب الدوري المصري:-
الزمالك 26 نقطة
الأهلي 21 نقطة
المصري 20 نقطة
الجونة 19 نقطة
بيراميدز 18 نقطة
إنبي 16 نقطة
سيراميكا كليوباترا 15 نقطة
سموحة 15 نقطة
غزل المحله 14 نقطة
مصر المقاصة 13 نقطة
الاتحاد السكندري 11 نقطة
طلائع الجيش 11 نقطة
المقاولون العرب 11 نقطة
أسوان 11 نقطة
البنك الأهلي 10 نقاط
الإنتاج الحربي 9 نقاط
الإسماعيلي برصيد 8 نقاط
وادي دجلة 7 نقط

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